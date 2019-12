La crisis a la que ha ingresado la Universidad Nacional de Piura, luego de las circunstancias fraudulentas de sus elecciones para renovar rector y autoridades, puede seguir empeorando mientras no intervenga alguna autoridad con capacidad de decir “Vamos a ver, un momentito, escuchemos a las partes más en conflicto y pongamos los medios para devolver el estado de la situaron a la normalidad, a la paz y a las condiciones ideales para el desarrollo de la vida académica”. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Alguien puede detener esta escalada de agresiones y acusaciones que, ademas de la violencia, ahondan mas el daño en la reputación de esta institución pública? Claro que existe, se llama Sunedu, es decir, el organismo supervisor de la educación superior que, de momento, se ha hecho famoso por cerrar las universidades que no reunían las condiciones para llamarse tales. Es decir, que se dedicaron a estafar a cientos de jóvenes -y a sus padres- con una educación donde no solo las fachadas de sus edificios eran de utilería. Lo cierto es que este problema electoral ya tiene muchas semanas evolucionando, desde la campaña, la primera vuelta y ofreciendo titulares en los diarios con amenazas de muerte incluidas. La Sunedu no puede decir que no ha seguido el desarrollo de los acontecimientos, por lo que, salvo que tenga en su interior gente interesada en hacerse de la vista gorda, es extraño el silencio con que ha respondido. La vista gorda ya no nos llamaría la atención si hasta se ha visto a altos magistrados de la Nación, esos de los doctorados honoris causa, viajando constantemente a Piura, por otras motivaciones no precisamente académicas. Total, amor con amor se paga. Los niveles de corrupción son de larga data en la UNP, lo que hoy se hace es solo cortar el círculo vicioso, ojalá Sunedu esté del lado correcto.