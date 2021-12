Esta semana, el presidente Pedro Castillo, se reunió con cinco renombrados periodistas; era la primera vez que la noticia no era el entrevistado –el presidente–, sino los entrevistadores, no solo por el ingreso al Palacio de Pizarro con una cobertura cual alfombra roja, sino por las manos vacías de los periodistas (no portaban grabadoras, micros ni cámaras).

El debate en la opinión pública no esperó y surgieron dos preguntas relevantes que aún siguen abiertas: ¿por qué los periodistas aceptaron la invitación, si la condición era no hacer su trabajo?, y ¿es posible que haya un periodista que no informe pero que sirva de garante ante su audiencia de las buenas intenciones del presidente?

Ahora analicemos al presidente. Su reunión con los periodistas surgió tras una nueva denuncia de corrupción, esta vez en PetroPerú, donde posiblemente habría tráfico de influencias; él necesitaba dar la cara ante la opinión pública, pero al mismo tiempo, evitar que el lío sea más grande y la noticia no fuese el escándalo que opaque sus propios errores comunicacionales, magnificándolo en lugar de remediarlo.

¿Hasta cuándo durará el silencio presidencial? Imposible de predecir y aunque la expectativa en el Gobierno sea mantenerla lo más que se pueda, cada vez será más difícil. Entre tanto… ¡les deseo una feliz Navidad!