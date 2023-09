Muchas veces hemos escuchado decir a los integrantes de la industria del entretenimiento, que los premios a su trabajo no validan su trayectoria, y que si se tratara de elegir, ellos preferirían el respaldo del público, antes que un trofeo. Claro, eso se dice de la boca para afuera, porque definitivamente recibir un reconocimiento de alcance internacional servirá para que suban sus bonos y los incluyan en el mapa de las estrellas que tanto persiguen. Precisamente, hace algunos días, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación nominó para los Latin Grammy 2023 a Daniela Darcourt por Mejor Álbum de Salsa gracias a su producción “Catarsis” y a Susana Baca por Mejor Álbum Folclórico por su disco “Epifanías”. También en el grupo de peruanos en la competencia por un trofeo están “Septeto Acarey” por Mejor Álbum Tradicional, Flor Bromley que postula con “Aventuras” para Mejor Álbum de Música Latina para Niños y finalmente el diseñador Gustavo Ramírez que está en la categoría Mejor Diseño de Empaque para el disco “Atipanakuy” de Kayfex. Muchos se preguntarán qué se debe hacer para ser considerado por la Academia y lograr una nominación. Pues, antes de presentar un álbum para que pase por una rigurosa selección, el cantante o músico peruano, tiene que entender que en un mundo globalizado, no solo debe hacer un trabajo para el mercado local, debe pensar en grande. Hay que apuntar a un público que, por las plataformas, te puede escuchar en cualquier rincón del planeta y estará atento a cuán original es tu propuesta y hasta lo comparará con otros. La realidad obliga igualmente a que el talento peruano busque alianzas con cantantes o productores que tengan fuerza en la industria a nivel internacional, nuestra escena es débil, no permite aún que a la hora de nominaciones Perú suene, como sí pesa México, Colombia, Argentina, España con ya una larga tradición de ídolos de la música latina. Una de nuestras nominadas, Daniela Darcourt, con álbum en el que han participado talento local y extranjero, deberá competir con grandes como Gilberto Santa Rosa y el Grupo Niche. Es su primera nominación, y en un mundo de hombres que una potente voz femenina salsera compita de igual a igual con sus colegas es todo un acontecimiento. El próximo 16 de noviembre en Sevilla, España, veremos si los Latin Grammy nos reserva gratas sorpresas.