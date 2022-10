Otro más de los 25 investigados del entorno del presidente Pedro Castillo, por organización criminal, ha denunciado que lo amenazan de muerte y que si le pasa algo ha grabado un video en el que cuenta su verdad. Se trata del exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, quien de esta forma ha confirmado la debacle moral del Gobierno.

Es evidente que así no hay como avanzar. La gestión de Castillo ha quedado anclada en la corrupción y su único rumbo es hundirse, que es lo mismo que hundir a los peruanos.

Ya es hora que el Congreso termine con este desgobierno. Esto no se resuelve con declamaciones tremendistas, discursos de odio y delirios de la tribuna. Por el contrario, se necesita serenidad, cohesión y soluciones racionales. Es verdad que hay parlamentarios sin convicciones y solo son motivados por sus intereses. Es cierto también que si Castillo permanece en el cargo es por la comunión de estos inescrupulosos. Esto se puede atribuir al gran negocio en el que están terriblemente comprometidos.

Sin embargo, creo que hay muchas evidencias que confirman que estamos gobernados por una mafia. Es en este punto que el Congreso debe actuar. Hay que salir de ese escenario monótono, repetitivo e inútil de enfrentarse entre ellos, destruir y patear el tablero. La oposición debe unirse. No es posible que llegue dividida a un nuevo intento para sacar a Castillo, como informó ayer El Comercio. Sin los votos de algunos congresistas de Podemos y Somos Perú, solo se podría llegar a 61 votos, que no alcanzan para una suspensión y mucho menos para vacar al presidente.

Nadie espera un clima de unión total porque eso es inconcebible, pero sí que la oposición se cohesione detrás de un solo objetivo: acabar con la ineptitud de este Gobierno para resolver los grandes problemas de los peruanos y con la corrupción que está asqueando a todos. Hoy por hoy están separados por la banderola celeste y rosada, por el pañuelo verde, por los baños neutros, por la semana de representación, etc. Sin embargo, lo grave no es estar separados sino ser enemigos. Solo se terminará esta crisis trabajando con el otro, no contra el otro.