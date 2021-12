En el libro “¿Por qué no hay partidos en el Perú?”, se da cuenta de una anécdota muy sabrosa. José Barba Caballero, luego de dejar el Partido Aprista fu reelegido dos veces como congresista tras formar su propio partido en 1992. El actual coconductor en un programa de Willax decía que la inspiración le vino de su amigo Rafael Rey, quien abandonó el Movimiento Libertad a comienzo de los noventa y fundó Restauración Popular. “Si ese tonto puede formar un partido político, ¿por qué yo no?, me dije”, reveló Barba en una entrevista del 4 de mayo del 2011.

Creo que el verdadero drama es que hoy los partidos políticos no sean instituciones y que cualquier advenedizo, aventurero y oportunista esté al frente de una agrupación formada exclusivamente para un proceso electoral. “Los partidos nacionales de todo tipo fueron desplazados por movimientos ‘efímeros’ organizados en torno a candidatos específicos. El resultado es un nivel de fragmentación y fluidez partidaria sin paralelo en América Latina”, decía Mauricio Zavaleta.

Si Pedro Castillo está donde está es por esta coyuntura política. Un sindicalista, sin más méritos que gritar en calles y plazas su rechazo al sistema, ganó una elección. Por supuesto, no la ganó solo. Fue ayudado por la atomización y la división del resto.

Hoy el jefe de Estado no entiende que cuando se trata de algo personal puede decir y hacer lo que quiera, pero cuando se trata de un país debe hilvanar ideas y planificar proyectos serios. Si no hace un análisis de que la crisis política actual es una consecuencia de sus improvisaciones y de su desprecio por las instituciones, estaremos peor que nunca.