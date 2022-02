La última crisis política ocasionada, para variar, por el propio presidente Castillo solo tuvo un ganador: Vladimir Cerrón Rojas.

El secretario general de Perú Libre se emponderó con la crisis y se dio el lujo de colocar a varios de sus allegados en ministerios claves y estratégicos pese a que el propio mandatario aseguró que este, su cuarto gabinete en menos de siete meses de gobierno, iba a ser de ancha base y recogería aportes de todas las tiendas políticas dando prioridad a expertos en sus respectivas carteras.

El elección de Hernán Condori como cabeza del Ministerio de Salud es el último en una seguidilla de malos nombramientos cometidos por el presidente, pero sobre todo una falta de respeto a los miles de médicos y personal asistencial que perdieron la vida luchando contra la pandemia y pone en riesgo todo lo avanzado en la lucha contra el coronavirus.

Que Castillo y Cerrón no vean esta designación y el cuoteo como una afrenta es una demostración, de las tantas que ya hemos visto, que no les interesa el país pues la mediocridad en la que se mueven solo les permite tener un fin: ellos mismos. No les importa si en su afán acumular de poder dañan a miles y, lo peor de todo, es que siguen afirmando que lo hacen “por el pueblo”.