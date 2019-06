EL VIAJE DE BACHELET A VENEZUELA Y SU INFORME SOBRE LOS PRESOS POLÍTICOS

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile (2006-2010; 2014-2018), esta vez en el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo recientemente durante 3 días en Venezuela. La investidura con la que llegó a la tierra del Libertador Simón Bolívar estuvo cargada de inmunidades diplomáticas -siempre son necesarias cuando se viaja a países donde la inseguridad es una regla- propias de su calidad de funcionaria internacional del mayor foro político del planeta y eso está muy bien. Bachelet ha mostrado equilibrio durante su visita -se ha reunido con el dictador Nicolás Maduro y con Juan Guaidó, presidente interino- considerando que jamás ha ocultado sus afinidades ideológicas con el régimen chavista, al que por cierto tampoco jamás combatió por sus incontrastables prácticas antidemocráticas. Ha facilitado, entonces, el perfil ideológico de la Alta Comisionada para que la visita promueva, por lo menos, unos días de tranquilidad en un país esencialmente violento y convulso donde mueren 30,000 personas al año. Toda la información que Bachelet ha podido conseguir de los actores visibles del gobierno y la oposición deben llevarla a elaborar un informe real y objetivo sobre la penosa realidad de los derechos humanos en ese país. Tendrá que confirmar, sin escamoteo, la existencia de presos políticos en Venezuela -son alrededor de 700-, lo que siempre ha sido negado descaradamente por la dictadura.

En Caracas ha dicho: “…hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos por ejercer sus derechos políticos”. La realidad no puede ocultarse. No es que Bachelet lo quiera hacer. No. Pero el gobierno chavista sí. Basta con mirar cómo durante la permanencia de la Alta Comisionada se ha mostrado casi como un régimen celestial. La connotación del informe de Bachelet, en consecuencia, confirmará la calificación de dictadura, que es la que corresponde al gobierno usurpador de Maduro. La sola existencia de presos políticos, confirmada por la ONU como premisa, permitirá concluir que en Venezuela sí hay violación de derechos humanos al decidirse encarcelamientos por solamente pensar distinto de la dictadura.