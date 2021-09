Pedro vive en Palacio, gana sueldo completo y no trabaja nunca. Pedro y su familia gastan miles de soles en sus lujosos gustos gastronómicos y sus caras camisas importadas. Pedro no fue a brindar ayuda al distrito de San Juan de Lurigancho, que se encuentra sin agua por más de 9 días, pese a que es su responsabilidad y solo está ubicado a escasos 15 minutos de Palacio. Sin embargo, dice públicamente que “se aburre” de ser un presidente de escritorio. Parece que, para vencer el aburrimiento, la flojera y la incapacidad, el mejor remedio que encontró Pedro fue darse unas largas vacaciones, dejando su cargo y a todo un país a la deriva por 15 días. Ese es Pedro, el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno.

Pero este cuento, que debería ser un llamado de atención a todo lo que no debe hacer alguien que aspira a liderar un país, es solo la punta del iceberg. Pedro, acostumbrado a no dar la cara, a no trabajar nunca, está buscando que sus compañeros chavistas le hagan la tarea. El viaje a las Naciones Unidas tiene una escala en México DF, en donde la cumbre de CELAC será la escuelita para que Pedro reciba todos los consejos, guiones y estrategias para consolidar su gobierno pro terrorista, mafioso y alineado al socialismo del siglo 21. En esta reunión Pedro se verá con los presidentes de Cuba, México, Venezuela, Bolivia y Argentina, todos ellos promotores de las desgracias económicas de sus países.

El retorno de Pedro prevé ser el inicio de un nuevo hito: la consolidación del régimen al fiel modelo chavista. Con una oposición desarticulada y tibia en el Congreso que no pudo censurar a un solo ministro, teniendo a adefesios en distintas carteras, Pedro siente confianza para dar el siguiente paso de acuerdo a las órdenes de sus patrones cubanos y venezolanos. El Perú debe estar atento para recibir el nuevo guion chavista con el que regresará Pedro y sus lacayos viajeros. El siguiente paso será la toma de los sectores “estratégicos” empezando por el de hidrocarburos y energía.