EL VIAJE DE PUTIN A ROMA

Fue un viaje relámpago (10 horas) el que hizo Vladímir Putin, presidente de Rusia, a Roma. Sabe que los nexos o puentes en política internacional son claves para lograr los objetivos, sobre todo cuando hay situaciones entrampadas o congeladas. Valiéndose de la excelente relación bilateral ruso-italiana miró el mapa de Europa y decidió un viaje con una agenda que tuvo como visita preliminar al papa Francisco en el Vaticano. No es la primera vez que se ven. Putin es un asiduo visitante de los pontífices. Durante su larga estancia en el poder, en el pasado -desde 1999 con un paréntesis de 2009 a 2012-, llegó hasta la Santa Sede para saludar al hoy San Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Putin sabe que la figura del Santo Padre es muy respetada en la vida internacional desde que el cristianismo ancló en Roma y fue reconocido como religión oficial del Imperio romano (313 d.C.) por el emperador Constantino; por ello, mantuvo con el actual jefe de la Iglesia católica, Francisco, una temática amplia y variada que incluyó asuntos como Siria, Venezuela, la Iglesia ortodoxa, Libia, entre otros. Todo hasta allí es comprensible en un viaje que, de no haber considerado la visita al Obispo de Roma, hallándose precisamente en Roma, hubiera sido tomado como un desaire si tomamos en cuenta la gravitación que tiene la Federación Rusa en la dinámica de las relaciones internacionales y, por supuesto, su presidente, líder indiscutible con peso específico en su calidad de actor internacional. Pero el motivo más relevante del viaje ha sido concretar su encuentro con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, con quien, además de abordar una agenda parecida a la que tuvo con Francisco, puso sobre la mesa que la Unión Europea mantenga hasta la fecha las sanciones económicas que le impuso a Moscú por la anexión de la península ucraniana de Crimea en marzo de 2014. La UE se pegó en este tema a la ONU, pero sobre todo a EE.UU. Era lógico y previsible que así lo hiciera si consideramos el nivel de dependencia que tiene en Washington, su verdadero soporte. Italia, que ha mantenido una oposición a las referidas sanciones, coadyuva para su levantamiento. No será fácil porque siendo un país importante no es central como Alemania o Francia, o hasta el saliente miembro de la UE, el Reino Unido.