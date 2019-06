EL VIAJE DE TRUMP AL REINO UNIDO

Donald Trump, el 45° presidente de los EE.UU., ha realizado su primera visita de Estado al Reino Unido, la monarquía constitucional más tradicionalista de la historia de Europa. Lo ha hecho en esa calidad oficial a la mitad de su mandato de 4 años y ha sido recibido por la primera ministra Theresa May, ya de salida, pues este viernes 7 de junio dimitirá formalmente al cargo luego de admitir su fracaso en las negociaciones con la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre el brexit o salida del RU de la Unión. La relación bilateral entre Washington y Londres es históricamente umbilical, y esa sola realidad ha mantenido a ambos países con una alianza pétrea en muchos de los procesos que se han producido en las relaciones internacionales, bastando mirar cómo fueron juntos y en un solo frente aliados durante las dos guerras mundiales o para enfrentar al terrorismo internacional. No es difícil considerar en el análisis de la estrecha vinculación que en los siglos XVII y XVIII llegaron hasta las costas de Norteamérica los denominados colonos que el 4 de julio de 1776 decidieron su independencia del RU. Desde entonces -repito- ambos Estados se han apoyado y protegido. Curiosamente, el hegemón del siglo XIX fue Inglaterra, y el del XX y lo que va del XXI, EE.UU. Racial y culturalmente iguales -marcado protestantismo- en esa etapa histórica inicial; es verdad que con los años EE.UU. se convirtió en la nación de todas las sangres, pero conservando ambos pueblos que la relación histórica sea fortalecida política, económica y militarmente. Por más que la oposición de Londres haya protestado por la visita de Trump, la sociedad política del Támesis sabe que debe cuidar la vinculación con Washington, pues fuera de la Unión Europea su único salvavidas económico en lo inmediato será precisamente EE.UU. Esta vulnerabilidad británica la conoce Trump y por eso ha roncado, en la propia tierra de la reina Isabel II, por el acercamiento del Gobierno a la diezmada pero aún poderosa empresa china de telecomunicaciones Huawei y hasta ha decidido con quién sí y con quién no reunirse. Sin duda, Trump le ha sacado provecho a la revoltosa coyuntura política en el RU.