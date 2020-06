La minería invierte, explora, produce, exporta y tributa. En suma, es palanca de desarrollo. Por ello, el retraso o la paralización de proyectos traen pobreza. Esto es tan simple de comprobar que así lo entienden en todo el orbe, cualquiera sea la ideología que traigan consigo sus gobernantes. No hay país o régimen político alguno que se sienta realizado enterrando sus riquezas naturales a despecho del sufrimiento de importantes grupos humanos sumidos en la pobreza.

Los proyectos mineros no ejecutados debido a causas ajenas al inversionista constituyen una pérdida para todos, en términos de empleo directo e impuestos con los que se financia la infraestructura pública que cubra las brechas existentes en transporte, educación, salud, riego, energía, seguridad, etc. para la nación, regiones y municipalidades.

No hay peor saber que no querer, dice el refrán y lo dice bien. Negar la importancia de la inversión minera o simplemente desentenderse para no darse el trabajo de hacer de ellas actividades viables y seguras para la generación de riqueza, es un ejercicio vano de ceguera e irresponsabilidad cuyas consecuencias, tarde o temprano, la pagamos todos.

De otro lado, atribuir como causas de tamaño despropósito a la afectación del ambiente, la conflictividad social o a las trabas burocráticas, viene a ser un consuelo absurdo que dice mucho de la incapacidad o la falta de voluntad para enfrentar el problema o, peor aún, del confort que brinda la inacción.

Una causa estructural de la deficiente institucionalidad estatal para afrontar la problemática minera es el enfoque sectorial ya colapsado. Múltiples y muy variados organismos tratan por darle cierta racionalidad a su accionar, sin éxito. La inversión minera con contenido social requiere un tratamiento transversal urgente que los ministerios y sus organismos adscritos no brindan con sentido de acierto y oportunidad.