Cuando uno menciona Vraem, lo primero que se te viene a la mente es narcotráfico, muerte y prostitución. Es una lástima que si provienes de esta zona tengan sospechas de ti. Pero también es cierto que se hace poco para que esto cambie: la ausencia del Estado.Conversaba con gente del Vraem, desesperada por llamar la atención del Estado para arrancar de su piel esa etiqueta de productores de droga. “No todo es narco”, me dice una dirigente de Pichari, quien lucha para que esta zona del Cusco tenga otro rostro.

En Medellín, Colombia, se vivió algo parecido. Los narcos se habían vuelto los referentes de la prosperidad en dicha ciudad porque no había Estado. Cuando se propusieron cambiar, lo primero que hicieron fue lograr que sus ciudadanos valoren y respeten su espacio.

En el Vraem, por ejemplo, se sienten tan lejos del país que su pobladores no usan mascarillas. Y no es por el calor. Cuando llegas y te ven protegido, eres como un extranjero. Nadie controla y pocos creen en las políticas del Estado, sino en reglas paralelas. Y no, no podemos dejar que haya un narcoestado pequeño, aunque lo quieran disimular. La belleza de esta zona, llena de montañas arborizadas, es un potencial punto turístico, de nivel internacional, con el que puede lavarse el rostro de su mala fama. No todo es hoja de coca, pero se requiere de más alternativas de centros de producción y desarrollo. ¿Qué hace el Estado aparte de combatir a los narcos? Muy poco.

¿Cuántos Vraem más hay en nuestro país? Cientos, que tienen la esperanza de lograr su desarrollo, pero les falta un empuje. El sector privado es clave para sacar adelante al país, pero necesita que el Estado cumpla su papel, que no abandone, sino que se proponga mejorar la calidad de vida de las personas.