Empatía y asertividad para comprendernos mejor

Comunicarnos de forma asertiva es una herramienta clave para avanzar en todos los aspectos de nuestras vidas: en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en los estudios, en nuestra relación de pareja, etc. Si bien no se trata de una competencia fácil de desarrollar, hay algunos trucos que nos pueden servir para mejorar sustancialmente. En primer lugar, comprender que la comunicación productiva requiere de, principalmente, dos habilidades: la empatía (capacidad de ponernos en el lugar del otro, escucha activa, apertura emocional) y la asertividad (saber cuándo, dónde y cómo decir las cosas, defender nuestros derechos y aprender a decir que no, entre otras cosas).

Luego, resulta importante reconocer las actitudes nocivas que alimentan el conflicto y quiebran la comunicación. Se dice que se necesitan dos para pelearse, pues también se necesitan dos para no comprenderse o comunicarse. Solo podemos hacernos cargo de nuestra parte, así que prestemos atención a nuestras propias actitudes antes de señalar las de los demás.

Entre los grandes enemigos de la comunicación están, en primer lugar, el miedo al conflicto (“No nos deberíamos pelear”); la actitud pasivo-agresiva (“¡A ver si te das cuenta que estoy molesta...!”); confundir la honestidad con falta de tacto (“¡Yo solo digo la verdad!”, sin importar que sea irrelevante e hiriente para el otro); creer que los demás nos adivinan el pensamiento (“¡Es obvio que necesito esto! ¡Si se lo tengo que pedir ya no lo quiero!”); los chantajes emocionales (“¡Por tu culpa me siento así!”); intentar resolver cuanto antes el conflicto, forzando su resolución o evitarlo y alargarlo hasta el infinito; etiquetar y estereotipar a los demás (“¡Las mujeres son...! ¡Los hombres son…!”).

Es fácil reconocernos en estas frases e identificar nuestras actitudes nocivas favoritas. Ahora que ya sabemos, podemos desaprender estos mecanismos que no funcionan y aprender nuevas estrategias para comunicarnos en armonía. La pregunta es: ¿nos atreveremos?