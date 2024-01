El resultado obtenido por la vía judicial para frenar, temporalmente, el pago del peaje en Lima Norte es un triunfo, pero no debemos cantar victoria. Los vecinos de Puente Piedra hicieron un esfuerzo titánico por luchar contra las empresas mafiosas y han triunfado. En este proceso poco o nada ha tenido que ver la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales de Lima Norte, pero el fallo genera una hoja de ruta que hacía falta hace muchos años.

Esta victoria debe servirnos para entender que el derecho al libre tránsito no es negociable y que las vías alternas son necesarias. Aunque los políticos limeños han confiado exclusivamente en empresas transnacionales para la administración de la infraestructura vial de la capital, es cierto que esto ha sido un error al apostar por formatos monopólicos que no se enmarcan en el libre mercado.

La tarea actual de Rafael López Aliaga es continuar con su lucha contra Odebrecht, pero sumar el objetivo de garantizar vías alternas en cada peaje. Para el caso de la Panamericana Sur, a la altura del peaje de Villa El Salvador, todos conocemos la existencia de dos vías alternas totalmente abandonadas. El mismo caso ocurre en la zona Este (peaje de La Molina y Ramiro Prialé) donde existen vías alternas abandonadas que generan incentivos para que todos pasen por el peaje. Ojalá que empecemos a pensar en darle solución rápida a los problemas de la gente. Las actitudes histriónicas no sirven cuando no hay claridad. Lima necesita urgentemente vías alternas a cada peaje, no hay tiempo que perder.