En defensa del fuero parlamentario y la democracia

El Tribunal Constitucional, en sentencia N° STC 0006-2006-PC/TC, establece que hay conflicto constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales, que lo clasifica en tres sub-tipos: a) conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto; b) conflicto constitucional por menoscabo de interferencia; y c) conflicto constitucional por menoscabo de omisión. “En el conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto, cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia, sin embargo, uno de ellos lleva a cabo un indebido o prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde, lo que repercute sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional”.

La cuestión de confianza presentada por el primer ministro, si bien es una figura constitucional, se ha planteado indebidamente, ya que contiene una conminación inconstitucional, al disponer al Congreso a legislar dentro de un plazo perentorio, en un sentido predeterminado sobre la base de las propuestas presentadas por el Ejecutivo; y, lo que es peor, incluyen dos propuestas de modificación constitucional bajo los mismos candados.

En principio, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, es decir, no están obligados a imposición de órdenes o instrucciones, teniendo libertad plena en el ejercicio de sus funciones como representantes de la nación; y, en segundo lugar, porque las normas de reforma constitucional aprobadas por el Congreso no pueden ser observadas por el Poder Ejecutivo conforme lo dispone el artículo 206° de la Constitución. En este caso el Poder Legislativo actúa como poder constituyente derivado, que no es otra cosa que el poder otorgado por el Legislador Constituyente al Poder Legislativo para que de manera exclusiva y excluyente pueda modificar la Constitución.

Hoy más que nunca corresponde defender al Parlamento como institución que permite el sistema de pesos y contrapesos y preservar la democracia, frente al peligro que significa el totalitarismo que concentra en uno solo todos los poderes, camino al cual soterradamente se nos viene conduciendo, al pretender cerrar el Congreso y de otro lado se encumbra como presidente del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.