En qué nivel tan bajo habrá caído nuestro Congreso que ya nos hemos acostumbrado a ver las situaciones más indignantes e insólitas como si fueran normales, como que fueran parte del paisaje, empezando por los antecedentes de su presidente, Alejandro Soto, quien tiene denuncias por todos lados y miente para desvirtuar todo lo que hay en su contra, pero igual sigue en el cargo con el respaldo de la mayoría de las bancadas.

Hace pocos días hemos visto al corrupto Vladimir Cerrón siendo protagonista de una exposición fotográfica de lo más surrealista, y más tarde dando declaraciones en contra del propio Poder Legislativo que lo acoge. El sujeto ha dicho incluso que su ahijado Pedro Castillo fue víctima de un “golpe parlamentario”, cuando todos sabemos que el profesor quiso cerrar el Poder Legislativo poniendo un tanque en la puerta. De locos.

También en el actual Congreso hay una congresista que vive permanentemente en Miami, mientras allí mismo habita una banda de “mochasueldos” cuyos integrantes no reciben sanción de sus colegas. No perdamos de vista al grupo de tránsfuga que se vendieron por un plato de lentejas a cambio de apoyar a Castillo, a los que nadie saca del cargo. Es más, siguen cobrando, votando e incluso uno de ellos es vocero de su bancada.

Más allá están los investigados por sus nexos con el terrorismo, la señora que tiene casas en California pero que sueña con que el Perú viva bajo una dictadura comunista, los profesores jalados en evaluaciones que quieren aumentos de sueldos pese a no tener nada que ofrecer a los alumnos, y los que votaron a favor de la vacancia de Castillo por golpista, pero luego salen a decir que el profesor fue víctima de un golpe de Estado, por mencionar solo algunos.

Ante todo esto, parece no pasar nada. A este nivel de degradación hemos llegado y lo peor es que a juzgar por la situación de los casi inexistentes partidos políticos, no se ve un cambio al menos en el corto y mediano plazo. Si cada periodo parlamentario es peor que el anterior, deberíamos ir pensando en los tremendos personajes que veremos a partir del 2026, si es que los electores no asumimos nuestra responsabilidad y votamos pensando en el Perú.