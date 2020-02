Las mujeres representamos el 50% de la población mundial. Sin embargo, a nivel global se observa aún poca participación de las mujeres en la ciencia. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo el 30% de los científicos del mundo son mujeres. Considerando que en la actualidad, la igualdad de género es un tema prioritario y está incluido en la Agenda del Desarrollo Sostenible al 2030, los esfuerzos aún son insuficientes. Es por ello que la ONU estableció en 2015, que cada 11 de febrero se celebre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Históricamente, los premios Nobel en Física, Química y Medicina han sido recibidos por 587 varones (97%) y solo 20 (3%) mujeres. Así mismo, según datos del Concytec del Perú, solo el 27% de proyectos subvencionados son liderados por mujeres. Por otro lado, la Unesco indica que solo alrededor del 30% de alumnas de educación superior seleccionan carreras relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es motivo para promover y empoderar a las mujeres, niñas y adolescentes para que se dediquen a la ciencia. La ciencia no tiene fronteras, no tiene género y no hay nada que hagan los varones que esté restringido para las mujeres. En el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tenemos científicas que dirigen proyectos de ingeniería e investigación; hacen trabajo de campo tanto en el río Amazonas como en la Antártida; en el océano como en los volcanes; realizamos mediciones y procesamos gran cantidad de datos usando modelos y softwares especializados para ver la respuesta de los suelos a los sismos; o para entender cómo se origina una nube que genera lluvias y puede producir un desastre. En el IGP hacemos ciencia para protegernos, ciencia para avanzar.