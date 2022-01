El inicio de la venta de entradas para el concierto que ofrecerá el cantante Bad Bunny, el 13 de noviembre en el estadio Nacional, generó hace algunos días el colapso del sistema de venta virtual de la empresa encargada de poner a disposición las localidades. Este respaldo abrumador para el artista número uno del género urbano en el mundo, no fue una novedad para quienes estamos atentos a las actuales tendencias musicales globales. Aunque muchos pensaron que el reguetón y todas sus fusiones tendrían vida corta, pues se equivocaron, este género musical es el que marca la pauta en la industria actualmente y sus exponentes son verdaderos ídolos para sus seguidores. Como en toda actividad musical, en el urbano, se escucharán buenas y malas propuestas, desfilarán cantantes y compositores talentosos y otros mediocres, pero no se puede calificar a un género a partir del prejuicio o del gusto particular. Eso de que lo me gusta a mí es lo que se debe escuchar, leer o ver, es propio de una mente totalitaria y casi siempre se alza con el pretexto de “preservar lo auténtico y artístico”. La polémica que se ha generado por la próxima lllegada del artista top del mundo está llegando a extremos tan alucinantes, como considerar a quienes escuchan la música de Bad Bunny como poco inteligentes, carentes de sensibilidad y hasta señalar que sean seres tan elementales que no tienen futuro en el mundo. Usar el pretexto de que todo tiempo pasado fue mejor, tampoco es la mejor herramienta para analizar los fenómenos musicales que se dan cada cierto tiempo y que responden a muchas variables, especialmente la identificación de la juventud ante una propuesta que considera cercana y acorde con lo que está viviendo. Y ya que algunos atacan a las letras de Bad Bunny como poco edificantes, escuchemos algunos festejos, valses o polkitas con unas letras que tampoco son para ganar un premio. Para terminar compartimos unas líneas del psicoanalista Adam Phillips sobre aquellos que se indignan y combaten ritmos que no les gustan. “Nos burlamos de quienes sentimos una afinidad y que por eso debemos repudiar. Nos reímos para sabotear nuestros sentimientos de sincronía”, explica....... Ya lo saben entonces.