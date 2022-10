Siempre he reclamado evaluar las competencias que son necesarias para el ejercicio de una docencia de calidad e inclusiva. Cuando el Minedu publicó la RVM 0081-2022 del 29 de junio expresé que había cambios interesantes para que no continuara “la precarización de la Carrera Publica Magisterial”. Sin embargo, no le otorgué importancia al cronograma: la prueba nacional clasificatoria se realizará en diciembre y las pruebas institucionales recién en enero y febrero del 2023 (cuando no hay alumnos).

Pero el 20 de setiembre el Minedu publicó la RVM 118 que cotnvoca a concurso de directores de colegios, así como a directores y especialistas de gestión pedagógica de las Direcciones de UGEL y de Direcciones Regionales (DRE). También se ha emitido la RVM 121 que convoca a concurso de encargatura no menos de 10 meses a los directores de colegios (principalmente por promoción interna) y no menos de 12 meses a especialistas y directores de UGEL y DRE Lo que se debe hacer es encargar -previa evaluación de desempeño- a los directores y especialistas titulares o encargados por todo el año 2023 para “dar continuidad a la gestión escolar y la recuperación de aprendizajes de los estudiantes post pandemia”.

Pero atentos: las evaluaciones en las instituciones educativas(IE) las presidirán los directores que está encargando el Minedu para el nombramiento docente de hasta 86 mil plazas orgánicas (en enero y febrero del 2023) ; y los encargados de las UGEL Y DRE tendrán a cargo la evaluación de directores de que podría llegar hasta cerca de 20 mil en las IE el 2024 . En conclusión, todo indica que lo que el ministro Serna pretende es tener durante el año 2023 directores encargados en colegios, DRE y UGEL. Una estrategia que sería para “sacarle la vuelta” a la meritocracia magisterial e intentar poner en estos cargos y plazas a los allegados a la Fenatep y al gobierno.