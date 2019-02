¿EN QUÉ ÚNICO CASO EE.UU. INVADIRÁ VENEZUELA?

El temible portaaviones Abraham Lincoln, junto a otras letales naves de guerra de los Estados Unidos, recientemente desplazadas hasta las costas de la Florida, el día de hoy se encuentran en alerta máxima mirando sigilosamente hacia la frontera colombo-venezolana, pues el presidente interino Juan Guaidó, acompañado por la inmensa mayoría de los parlamentarios de la oposición -han recorrido por carretera cerca de 800 kilómetros-, ha llegado hasta la referida zona de frontera para liderar la entrega de la ayuda humanitaria. Con el joven mandatario hay un mar de voluntarios civiles dispuestos a romper la barrera de camiones, vilmente colocada por la dictadura, para lograr que cerca de 300 mil venezolanos puedan beneficiarse de cerca de 600 toneladas de alimentos y medicinas. Maduro, en las últimas horas, se ha mostrado bravucón buscando intimidar todo el operativo humanitario que se hace bajo el amparo de Washington, y con la presencia en el lugar de acopio de la ayuda humanitaria de varios jefes de Estado de las naciones que reconocen al gobierno de Guaidó; sin embargo, hoy sabremos realmente si el régimen del tirano será capaz de usar las armas para reprimirlos. Lo que Maduro no sabe o si lo sabe no lo dice porque yace completamente nervioso, por más que se muestre imperturbable, es que de producirse una baja relevante -léanlo realistamente-, los gringos podrían decidir el rumoreado escenario de la invasión militar. No olvidemos que Donald Trump no se habría precipitado en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, si tuviera la certeza de que no lograría acabar con el statu quo en ese país. El prestigio estadounidense está en juego y, más aún, cuando la Casa Blanca sabe que Caracas no es ninguna amenaza real, como sucede con Corea del Norte o Irán. Sigo creyendo que nada de lo referido sucederá, pero a Washington podría llevarlo a decidir ese camino si se produce un desenlace funesto como un magnicidio durante la operación humanitaria. Bastaría ese escenario para que EE.UU. concluya la ecuación perfecta que legitime su intervención militar; de lo contrario, seguirá disuadiendo y barajando otras cartas.