Exactamente en un mes -el lunes 14 de diciembre de 2020, el primero después del segundo miércoles del mes navideño-, los miembros del Colegio Electoral, (538), votarán para elegir al nuevo presidente de los EE.UU. Recordemos que en este país opera la votación indirecta para elegir al mandatario, es decir, no es elegido por votación popular como en el Perú, sino por electores o compromisarios, los que el pasado martes 3 de noviembre fueron votados por más de 155 millones de ciudadanos en cada Estado, habiendo sido elegidos los 538, que es el mismo número de los que integran el Congreso o Capitolio (Poder Legislativo), es decir, 435 miembros de la Cámara de Representantes, 100 miembros del Senado y los 3 delegados de Washington D.C. (Distrito de Columbia). Lo que vamos a ver en 30 días, entonces, es la votación formal que hará cada uno de los 538 electores por el candidato que ganó en cada Estado (48). En el caso de Nebraska y Maine, que completan los 50 Estados, hay una regla de excepción, es decir, el ganador no se lleva todos los electores del Estado sino que se reparte (5 en el caso de Nebraska) entre el candidato vencedor en el Estado, que se lleva 2, y los otros 3 que corresponden a 3 distritos para el candidato que gane en cada uno de ellos. En Maine son 4, de los cuales 2 electores son adjudicados al ganador del Estado y los otros 2 también son repartidos en los dos distritos que allí existen. No es que vayan a reunirse los 538 electores en un solo lugar. No. Votarán en sus Estados y por el candidato que haya ganado, sea Trump o Biden. Aunque desde 1789 suele ser un acto de sufragio formal, puede pasar que los electores no voten por el candidato que ganó en ese Estado -son los faithless electors o compromisarios desleales-, pues no hay ninguna obligación en la Constitución de 1787 como para responder disciplinadamente. No es usual pero a los que traicionan la voluntad popular, suelen imputarles sanciones (Multas o delitos). Más allá del fraude sostenido por Trump, el 6 de enero de 2021 será el recuento de la votación de los electores en el Congreso, y el 20 de ese mismo mes, juramentará el 46° presidente de EE.UU.