Mientras los problemas del país se desbordan por encima de su sombrero, el presidente Pedro Castillo insiste en mirar a otro lado y responsabilizar a otros. Hace poco lanzó mensajes clasistas y hasta dijo “pituquitos” a los que no estaban de acuerdo con su “segunda reforma agraria”. En tanto, ayer en Ayacucho dijo que la Asamblea Constituyente es un grito popular,

Ya es momento que deje de hablar mal de los que no están de acuerdo con su Gobierno o que ponga en boca de otros sus deseos y se dedique a hacer cosas para que hablen bien de él. Que se supere a sí mismo y trabaje para darles soluciones a todos los peruanos.

El jefe de Estado debe ser consciente que estamos pasando un momento muy crítico para el país y muchos ciudadanos sienten defraudadas sus expectativas que tenían por un Gobierno, que, suponían, iba a tomar muy en serio sus demandas. Castillo debería tener todo la atención en ello y no persistir en enfrentamientos contra el que piensa diferente ni insistir con lo de una nueva Constitución. Esto no se cambia sobre la base de la demagogia sino con medidas políticas y económicas coherentes, eficaces y bien estructuradas. Está claro que antes ocurrieron sucesos nocivos para el desarrollo del Perú, pero eso no puede inducirnos a ignorar lo muy malo que hemos visto ahora.

El ascenso de Pedro Castillo se dio en un un contexto muy peculiar. Los que apostaron por él creyeron que era el salvador para imponer justicia en un país en crisis. Un poco más de cien días después, de asumir el poder, ya sabemos que la realidad degradó a la ilusión.