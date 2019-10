Enseñar democracia

La palabra democracia proviene del griego “demos”, que significa pueblo, y “kratos”, que significa poder. Por eso decimos que en democracia el poder emana del pueblo y que este ejerce su poder a través del derecho a votar. El principio de elección y de libre participación en asuntos públicos son, pues, elementos centrales de la vida democrática. Buscamos una participación pacífica, respetuosa de las leyes y empática, con una comprensión de los diferentes puntos de vista que conviven y enriquecen una sociedad.

Para lograr ser una democracia plena, tenemos que educarnos en democracia y cívica. Esta educación debe empezar en la primera infancia y debe continuar a lo largo de nuestras vidas. La democracia va de la mano con la libertad de elegir y, por lo tanto, con la responsabilidad. Por este motivo resulta tan importante darles espacio a los niños para tomar sus propias decisiones, decir en voz alta lo que les gusta y lo que no les gusta, proponer soluciones y darles espacio para asumir una responsabilidad compartida con los adultos en la solución de sus problemas.

Por ejemplo, una escuela en Birmingham, Inglaterra, convocó a elecciones con los niños de primaria para elegir si querían o no tener una tienda de bocadillos de formato abierto, en donde los niños asumían la responsabilidad de pagar por lo que se llevaban en una alcancía, sin supervisión (http://bit.ly/2omoJF9). El acuerdo es que, en caso no cuadrara la caja, la tienda pasaría a una modalidad clásica, con un encargado cobrando. Este experimento ha resultado fructífero y, hasta ahora, la caja ha cuadrado. Sin embargo, si la caja no cuadrara sería una gran oportunidad pedagógica, al provocar un debate en el colegio sobre la responsabilidad individual y compartida, generando ideas para mejorar la tienda y nuevos acuerdos. Ahora pensemos, ¿cómo podemos promover una educación democrática real, aterrizada, contextualizada y significativa desde nuestra casa y nuestras escuelas?