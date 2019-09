¿Es constitucional adelantar las elecciones?

Frente a esa pregunta, solo cabe responder con un tajante no. Por dicha razón, el Gobierno ha presentado una propuesta de reforma constitucional para realizar dicho adelanto en abril del próximo año. ¿Puede el Ejecutivo presentar un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones supuestamente por una única vez? La respuesta es afirmativa: sí lo puede hacer, al margen de su discutible conveniencia en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, etc. Sin embargo, el Ejecutivo no puede forzar al Congreso para que tome una decisión en tal sentido, ni mucho menos para que modifique la Constitución con el fin de darle gusto por la sola circunstancia de que el señor Vizcarra se siente incómodo con la oposición fujiaprista.

La vigente Constitución de 1993, al igual que las anteriores, está diseñada para que exista un régimen de equilibrio de poderes, de manera tal que ninguno avasalle al otro. “El sí o sí”, tal como Vizcarra lo enuncia en sus frecuentes pronunciamientos, es absolutamente inadmisible. El malestar personal del Presidente de la República no es razón suficiente para adelantar el calendario electoral. Más bien yo le contestaría con la letra de una vieja guaracha: “Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender”.

¿Puede el Gobierno formular una cuestión de confianza para la aprobación de una reforma constitucional? No. Conforme al artículo 206 de la Constitución, el presidente tiene iniciativa para proponer una reforma constitucional; pero no puede imponerla. La reforma que apruebe el Congreso no puede ser observada por el presidente de la República. Si él no la promulga, lo hará en su lugar el presidente del Congreso. En ninguno de los 24 incisos del artículo 118 de nuestra Carta Política sobre las atribuciones del presidente se le concede la facultad de modificar la Constitución, porque ello lo convertiría en un dictador. El presidente del Consejo de Ministros está facultado para plantear una cuestión de confianza “sobre la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”, conforme a los artículos 130 y 133 de la Constitución. El Tribunal Constitucional ha indicado que podría hacerlo sobre un proyecto legislativo vinculado a su gestión de gobierno, pero eso no se extiende a la reforma de la Constitución, que va más allá de la gestión del gobierno. El Poder Constituyente reside en el Congreso y no en el presidente.