Pablo tiene un negocio de venta de accesorios para celulares. Los importa de manera directa y los vende en su tienda. Al precio de compra le recarga un porcentaje, para poder reponer el accesorio, cubrir el costo de alquiler de su tienda y de su tiempo, así como obtener un retorno por su capital.

Tenía unas fundas que vendía en S/ 25. Y de pronto subió el dólar de S/ 3,50 a S/ 4,10. Para poder reponer las fundas y seguir cubriendo sus costos, Pablo necesita aumentar el precio al público. No le gusta hacerlo, porque sabe que a sus consumidores no les gustará, pero si no lo hace irá perdiendo su capital. Así, incrementa el precio a S/ 30.

¿Está Pablo especulando con el precio? No, está recogiendo en su precio la variación en el tipo de cambio. De lo contrario, cada día le alcanzaría para comprar menos fundas luego de cubrir sus costos.

Y así es previsible que actúen los más de 7,000 importadores de fundas de celulares que hay en el Perú. No es que se estén poniendo de acuerdo, lo cual sería imposible dado su volumen. Solo están reflejando cómo el tipo de cambio ha afectado sus costos.

Lo mismo pasa con el aceite, el gas y el pollo. Los productores y comerciantes han visto modificados sus costos y ello se traslada a los precios a los consumidores. No están especulando ni abusando de su posición. Como el importador de celulares, estos productores y comercializadores están preocupados por la viabilidad de su negocio y, para no perder su capital, suben sus precios.

En un contexto de fuerte devaluación, es una mala señal que Indecopi haya dispuesto un “monitoreo de precios” de los productos de la canasta básica sensibles al tipo de cambio; más aún que lo haya hecho sin hacer referencia al contexto de devaluación y señalando que está buscando defender los intereses económicos de los consumidores.

En tanto el tipo de cambio suba, los precios de los bienes y servicios que son importados o tienen insumos importados lamentablemente también subirán. Esperemos que Indecopi actúe de manera técnica, y no avale un discurso errado sobre la subida reciente de precios.