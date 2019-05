¿ES LEGAL LA NAVEGACIÓN DE UN BUQUE DE EE.UU. EN AGUAS DE VENEZUELA?

Es errado el anuncio del régimen de Nicolás Maduro de que activará una denuncia contra EE.UU. porque un guardacostas ha sido avistado navegando en la denominada Zona Económica Exclusiva de Venezuela, que constituye el espacio marino reconocido por la Convención del Mar de 1982 al hallarse comprendido en las 12 y las 200 millas marítimas. Lo voy a explicar. En primer lugar, no debemos perder de vista que en el Derecho del Mar existe un principio fundamental y universal que se denomina libertad de navegación internacional, que consagra el derecho de los Estados a que sus embarcaciones puedan navegar sin ningún problema por los océanos y mares del mundo conforme las reglas establecidas por la propia Convención del Mar, y que nuestro país, aun cuando no es parte de este tratado planetario, lo consagra en el artículo 54 de la Constitución Política. De otro lado, es muy importante tener presente que no existe posesión sobre las aguas, es decir, nadie podría decir que el mar o una parte de él le pertenece. Esa es una realidad que no sucede en el continente, donde la soberanía es absoluta. En cambio en tierra es completamente distinto, pues se puede ganar derechos progresivamente sin ninguna dificultad sobre el territorio continental de un Estado, y a ello se denomina sucesivamente derecho de posesión y luego derecho de propiedad. Por lo anterior, en el mar a nadie se le ocurre decir que tal espacio marítimo le pertenece. Maduro, en su error, entonces, cree que el guardacostas estadounidense ha violado su soberanía. Nada de eso. Navegar conforme a la Convemar es lícito, y aunque hacerlo supone reglas, resulta impropio pensar que está prohibido circular por las aguas comprendidas dentro de las 200 millas venezolanas. Durante la controversia que mantuvimos con Chile por la delimitación marítima en la zona de la frontera sur con este país, nuestra demanda estuvo centrada en que Santiago no nos dejaba pescar en el triángulo de la controversia, y no porque surcáramos sus aguas. Distinto es el caso de que el buque estadounidense hubiese ingresado en las 12 millas de mar territorial llanero -aunque existe el paso inocente-, pero eso no ha sucedido.