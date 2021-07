Sin vacunas a la vista, mirando impotente que familiares y amigos muy cercanos, quedaron convertidos en víctimas del COVID-19, la mayoría entubados por más de dos semanas, tomé la decisión de ir a vacunarme a EE.UU., como muchos peruanos (unos 70 mil) -Joe Biden abrió las fronteras para que sean inoculados hasta los fantasmas- porque la única manera de enfrentar la enfermedad era atenuando sus estragos que pudieran también a mí, con la desgracia de quedar contagiado, conducirme -con suerte si acaso hallara una cama UCI-, al mismo destino que ellos. Algunos por sus fortalezas, salieron librados y otros pocos, quedaron con secuelas. La vacuna, entonces, es el único medio para no terminar dominado por las máquinas de respiración mecánica y los balones de oxígeno, conseguidos como por lotería, y todavía con la completa incertidumbre de no saber cómo reaccionará el organismo, convertido en una verdadera caja de pandora. Cerca de 194,000 peruanos fueron vencidos por el virus -en el mundo pasaron los 4,07 millones- y sus familias quedaron enlutadas, creándose un cuadro de tragedia por el ser perdido y por la impotencia de no contar con las vacunas. Muchos países, llamados Estados previsores, compraron vacunas sin que aún se consiguiera la certificación y sus adquisiciones llegaron hasta 5 veces el número de sus habitantes, como fue el caso de Canadá y de Chile. Nosotros, en cambio, identificados penosamente en la cola de los países de la región y del planeta, recién cogimos ritmo a la compra en el mes de mayo de este año y desde ese momento, realmente las jornadas de vacunación, aunque no han llegado a las aplicaciones en el volumen esperado como en nuestros países vecinos, han sido significativas -vamos, con una dosis 6,28 millones de peruanos y con dos, más de 3,77 millones, incluida la reciente denominada vacunatón con más de 220 mil. Pero con todo lo anterior, aún hay un número relevante de personas que no han acudido a vacunarse y otros que desistieron de la segunda dosis (76 mil solo en Lima). No hay que darle la espalda a la ciencia, y sin miedo y sin prejuicios: ¡Vacúnense!.