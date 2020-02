El nacimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha sido el mejor, pero estuvimos esperando que con el tiempo enderece su camino. No fue así. No solo hubo errores en la puntuación de un candidato, sino que ahora ha conformado un grupo civil-político para su consejo consultivo.

El consejo no cobrará. Eso está bien. Sin embargo, es un poder taxativo, quieran o no admitirlo. El caso del antropólogo y columnista político Jaime de Althaus, miembro de este selecto grupo, ha puesto sobre el tapete la conformación del equipo de consulta de la JNJ.

Se exigió que los miembros de la JNJ pasen un riguroso examen de evaluación. Se pidió que sea lo más transparente posible. Se solicitó que los ganadores sean totalmente independientes. El pedido fue general tras el exterminio del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Pero, lo que no se sabía, era que iba a existir un grupo de consulta con gente elegida a dedo, designada para, supongo, ser un soporte mediático ante cualquier crisis o decisión que tome la JNJ. ¿No será suficiente con su intelecto jurídico para establecer reformas en el proceso de elección y ratificación de fiscales y jueces?

Los miembros del grupo de consulta de la JNJ están para evaluar. Varios de ellos están relacionados con partidos políticos. Son eximios profesionales, con pomposos CV, no cabe duda. No obstante, se desconoce el criterio de su nominación en una entidad que urge de una dosis de transparencia. Sería bueno saberlo.