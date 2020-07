La política exterior del gobierno del presidente Martín Vizcarra entra en el último año del mandato constitucional. Antes de cualquier paso debe retirarse del Congreso de la República el Acuerdo de Escazú, que fue enviado por la recientemente cambiada ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

Claridad es lo que se quiere y que le ha costado el cargo al canciller saliente, Gustavo Meza-Cuadra, que envió un oficio de respuesta al presidente del Congreso, en el que parecía más diplomático que político, cuando por el cargo debió ser, esencialmente lo segundo, -además, debilitado por el manejo de la Nota de cuatro embajadores extranjeros al presidente del Parlamento-; aunque advirtió sobre las desventajas de la recurrencia a una instancia supranacional, no refirió de manera expresa e indubitable, la opinión de que no sea ratificado el acuerdo. Por tanto, esta es la tarea inmediata del flamante canciller, Mario López Chávarri, para voltear la página. No será la primera vez.

Se hizo con las Convenciones de Lima de 1993 que fueron suscritas con Chile pero nunca ratificadas por ser lesivas a los intereses nacionales. De otro lado, el ministro López debería proponer al mandatario la soñada adhesión a la Convención del Mar, que contiene intacta la histórica tesis de las 200 millas de soberanía y jurisdicción del Estado costero sobre los recursos vivos (peces) y no vivos (minerales) que se encuentren en esa distancia.

Siendo un país minero que el 98% de lo que exporta al mundo sale por el mar, no es posible seguir fuera de este instrumento jurídico ecuménico del cual son parte 169 Estados, de los 193 que cuenta la ONU. Por 38 años no hubo nadie que se ponga los pantalones de la historia para decidir vincularnos a la denominada “Constitución de los Océanos”, como la llamaba Javier Pérez de Cuéllar. No se hizo por una cuestión política, diría mejor, demagógica, pues jurídicamente el debate fue agotado. Veremos.