Es frecuente oír que para conservar la amistad es mejor no hablar de política. Tal recomendación no deja de ser preocupante en tanto supone algunos preconceptos: (a) que no nos gusta escuchar opiniones diferentes a las propias; (b) que solemos confundir conversación con discusión o discrepancia con conflicto; (c) que son asuntos muy personales, casi íntimos. En todos los casos asoma una carencia formativa, educacional, que compromete dos atributos esenciales en el ejercicio ciudadano: disposición al diálogo y ejercicio de tolerancia.

En los tempestuosos días que vivimos he podido observar –en grupos y conversaciones virtuales de gente amiga- algunas reacciones ásperas generadas por opiniones críticas contra el gobierno que, como es natural, ocupa el centro de la atención. La respuesta reactiva se parece mucho a aquella máxima futbolística: “la mejor defensa es el ataque”; en consecuencia se busca desbaratar la crítica descalificando a quien la enarbole (siempre habrá algún motivo) o señalando que “antes también fue así” y por tanto no hay mayor escándalo. Con frecuencia –repito- se usa la preservación de la amistad como condición para evitar mayores insistencias.

Vaya que es difícil hablar de política entre nosotros por el descrédito en que ella ha caído. Peor todavía en circunstancias tan precarias que exacerban la sensibilidad de los actores directos y los espectadores también.

Una o varias reingenierías requerimos para la política peruana. Necesitamos que ella no sea una mala palabra asociada a ineficiencia, corrupción o inutilidad. Necesitamos que en la conversación de los amigos hablar de política no sólo sea normal sino necesario.