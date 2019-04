ESPAÑA: EL RETO DE PEDRO SANCHEZ PARA PODER GOBERNAR

Es verdad que las elecciones generales del último domingo en España constituyen una tragedia política para la derecha española, que acaba de sentir una de las mayores derrotas en un proceso de escrutinio en ese país. Pero más allá del futuro de los conservadores españoles -los ultraderechistas no contribuyeron-, ahora el reto para formar gobierno lo tiene el presidente Pedro Sánchez, que se hizo del cargo tras la caída estrepitosa de Mariano Rajoy. Ahora Sánchez deberá mostrar todo el arte de la negociación si quiere el Palacio de la Moncloa para el próximo periodo gubernativo. De acuerdo con las reglas del derecho parlamentario ibérico, para lograr asegurar la presidencia del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) deberá alcanzar los 176 votos exigidos. No es que sea extraordinariamente difícil, pero tampoco es que se pueda afirmar sin preocupaciones que logrará la cantidad deseada. Tiene a su favor que la izquierda española ha salido muy bien parada del examen electoral del domingo 28 de abril, y ello no es una casualidad. En la ciencia política, la ciclicidad para detentar el poder no falla sin que tenga que afirmarse que es una regla. Con Podemos de Pablo Iglesias y otros grupos pequeños de la izquierda de su país, no veo por qué razón Sánchez no pueda lograr los referidos 176 votos. Es verdad que el rey convocará en breve a los líderes de los partidos políticos relevantes del reciente proceso dominical, pero también lo es que Sánchez ha sido empoderado por las circunstancias asociadas a los graves errores de la derecha española. Mayo, entonces, será clave y definitivo para las aspiraciones del líder del PSOE, que pasó momentos difíciles cuando en el pasado hasta tuvo que dar un paso al costado en la propia secretaría general de su partido. Así es la política. España confirma cuán importantes son los partidos políticos en los destinos de los pueblos. Gran lección para los anarquistas que vituperan a las democracias por afirmarse vivamente en los partidos políticos, como es el caso de España, que a mediados de los años setenta, a la muerte del dictador Francisco Franco, volvió a la democracia bajo el paraguas de la monarquía constitucional.