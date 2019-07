España, Pedro Sánchez y el nefasto Pablo Iglesias

El presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, líder del Partido Social Obrero Español (PSOE), no ha podido alcanzar los votos para su investidura al superar en las Cortes el No (155 votos) al Sí (124). Sánchez, totalmente frustrado, se ha quedado con las ganas por segunda vez y el causante directo de la crisis política al impedirle conseguir la conducción política de la tierra de Cervantes Saavedra, y formar gobierno, es el anárquico Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, que ha condicionado a Sánchez para que ceda algunos ministerios claves. Un completo despropósito que confirma el arribismo de Iglesias antes que los elevados intereses de la nación española. En un primer momento, Pedro Sánchez, lo mandó bastante lejos, pero en las últimas horas ha girado expresando que nada está acabado y que en los próximos 60 días intentará persuadir a la izquierda radical española para que lo ayude a conseguir la anhelada referida investidura.

Cuando se tiene poder, se lucha por todos los medios para mantenerlo. Eso es exactamente lo que ahora está buscando Sánchez y creo que en ese propósito no se quedará de brazos cruzados. El poder no se cuenta así nomás y por esa razón ha decidido negociar nuevamente con el político más complicado y difícil, pero sobre todo, el más nefasto que se pueda contar para España en el momento actual. Iglesias, que impresionó en su momento como un político joven y emergente, desnudado en el camino como laberintoso y separatista, ahora desprestigia a la política española con actitudes de perfecto comodín político. En cuanto a Sánchez, francamente no tiene vuelo para el cargo y dista años luz del estadista Felipe González, también del PSOE, de los años ochenta y noventa (1982-1996). A Sánchez, el destino político le está dando de su propia medicina, sino recordemos como en junio de 2018 puso muchas piedras y hasta rocas en el camino a la gestión de su predecesor, Mariano Rajoy, quien llegó a mantener un gobierno en funciones por varios meses sin que regularice su nombramiento –el mismo escenario que hoy afronta el líder del PSOE–, pegándose en esa ocasión a Iglesias con el único propósito de anarquizar el Congreso de los Diputados. Veremos qué sucede próximamente.