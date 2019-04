¿ESTÁ REALMENTE VENEZUELA FUERA DE LA OEA?

La decisión de ser parte de la OEA es soberana. La de dejar el foro político continental y más antiguo del mundo -su origen lo podemos hallar en la Primera Conferencia Internacional Americana, realizada en Washington D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890-, también lo es. Ningún Estado de los 35 que la componen está conminado a pertenecer perpetuamente a la organización y esta no puede decidir sanciones porque un miembro la abandone. La propia Carta de la OEA lo regula. En el caso de Venezuela, no olvidemos que su cuestionado gobierno -hoy plenamente de facto- decidió formalizar su alejamiento del foro el 27 de abril de 2017, solamente tres días antes de la fecha del aniversario de creación de la OEA -el 30 de abril de 1948- con lo que mañana cumplirá 71 años de vigencia panamericana.

Pero hemos dicho reiteradamente en esta columna que todo lo que diga o haga Nicolás Maduro, y/o cualquier miembro de la dictadura que preside, no produce efectos jurídicos, dado que el pseudomandatario lo es así por carecer de reconocimiento internacional. La OEA debería tomar la decisión de reconocer plenamente al gobierno de Juan Guaidó -le ha concedido un asiento al representante de la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana que el propio Guaidó también preside- y, en consecuencia, otorgar un escaño en la organización al representante permanente de Venezuela nombrado por el presidente de iure o de derecho, que es Guaidó. Ya sabemos que políticamente será un sablazo para Maduro y un espaldarazo para Guaidó. Los esfuerzos del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, porque así lo sea, son loables pero no suficientes. Algunos Estados de la OEA, que hasta ahora han venido cubriendo o apañando al régimen nefasto en el país llanero, tienen responsabilidad política de que no puedan producirse los cambios jurídico-políticos que se espera sobre Venezuela. Para acabar con el statu quo que mantiene a Maduro aferrado al poder de facto, deben tomarse decisiones por todos los países o la mayoría que hasta ahora no se cuenta en la OEA, tal como se hizo con Cuba en 1962 al suspenderla de la organización, lo que acabó en 2009. Venezuela, gracias a Guaidó, entonces, no está fuera de la OEA.