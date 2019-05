Estados Unidos y Grupo de Lima: Posición principista

Era de esperarse. Los representantes permanentes de EE.UU. y de los países miembros del Grupo de Lima, que comprenden 14 Estados, decidieron levantarse de sus asientos en el preciso momento en que el de la Venezuela, del régimen de facto de Nicolás Maduro, asumía la presidencia del Comité de Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra. Se ha tratado, a mi juicio, de una posición en bloque principista, una práctica diplomática fundamental en casos como el que acontece alrededor del país llanero.

Lo voy a explicar. Estados Unidos, los países del Grupo de Lima y más de 55 países del mundo entero soberanamente decidieron reconocer al gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Con este antecedente jamás podían hallarse bajo el mandato en dicha comisión del representante de una dictadura. Pero más allá de esta importante actitud política internacional, sigue preocupando que la ONU siga manteniendo con funciones a un gobierno usurpador.

No es que la ONU, al decidir apartarlo, impacte interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela. Nada de eso. La ONU se inspira en el derecho y en la política aceptada por todos, y no por el capricho o la arbitrariedad. No es el caso de los gobiernos que tienen reconocimiento aunque tengan un carácter de facto en su origen y terminan legitimados por el soberano, que es el pueblo, como sucedió con el que presidió Fidel Castro en Cuba al consumar la revolución de 1959.

El que lidera Nicolás Maduro no cuenta con respaldo mayoritario y lo más importante: se mantiene por la prepotencia y la imposición de las armas, y a eso se denomina gobierno por la coacción y la coerción. La ONU no puede hallarse apartada de esta realidad y lo que corresponde es que permita el acceso con escaño al representante permanente del gobierno de Guaidó. La política internacional es verdad que no debe mirarse de manera conservadora, pero también es cierto que la propia ONU no puede avalar a una cúpula que se sostiene únicamente por el imperio de la amenaza.

El gobierno de Guaidó debería requerir a la ONU para que se ponga a tono con los elevados principios que inspira a la Carta, avalando a los Estados con gobiernos legítimos.