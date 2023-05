Recuerdo una viñeta de un conocido caricaturista a inicios de los años noventa. Dos ciudadanos, hartos de la crisis política y social de esos tiempos, hablaban sobre las gollerías del Congreso, que en ese tiempo tenía dos cámaras (diputados y senadores). “Parece que solo nos queda una salida”, decía uno de ellos. “¿Cuál?”, preguntaba su acompañante. “Que todos nos vayamos a trabajar al Congreso”. Esa hilarante crítica cobra mucha actualidad hoy en nuestro país y no solo por la buena vida que se dan los legisladores sino también los trabajadores, quienes recibieron un bono de 9 mil 900 soles. El despilfarro de recursos en el Parlamento llega hasta 35 millones de soles.

Estas cosas generan que la gente sostenga que el Estado no solo es incapaz sino que se “tira el dinero” de todos los peruanos. Y eso acrecienta el escepticismo -por decir lo más suave- por la clase política. Así se contribuye a caldear los ánimos. Por eso la frase más frecuente en las calles es: “Esto no lo arregla nadie”. No en vano, todas las encuestas proyectan que 9 de cada 10 peruanos rechazan al Congreso.

Es que no ayudan a resolver los problemas que afectan el día a día de los peruanos. Su gran responsabilidad es dictar leyes y hoy se pide a gritos iniciativas legislativas para luchar contra la inseguridad ciudadana. La violencia crece en nuestro país y no hay respuestas del Gobierno y el Congreso. Solo se dedican a invocar medidas para frenar la delincuencia, pero no se rigen por fines claros y tangibles. Se llega al diagnóstico, pero no se plantea una dimensión eficaz frente al problema. Hay que salvar al país de esta ola de homicidios, robos y extorsiones. Los peruanos estamos muy preocupados por nuestra seguridad. La última encuesta de IEP lo dice claramente. El 75% de ciudadanos se siente inseguro.