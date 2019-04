Estreno gris

El ministro Del Solar ha olvidado la importancia que tienen los estrenos. El suyo como presidente del Consejo de Ministros en el Congreso entusiasmó poco a la crítica y la gradería. La apuesta plasmada en un discurso justo parecía ser que un Congreso adormecido, enredado en sus propios líos, difícilmente iba a despertar esa madrugada para negarle la confianza. Así, el ministro dijo que lo principal era la investidura y no tanto el número de votos. Al final, los 46 votos del estreno lo convirtieron en el premier con menor apoyo en su investidura de este siglo.

Pero más allá de estos números, que dan para un análisis de la dinámica de las bancadas, el estreno era la oportunidad, para un ministro conocido mejor fuera del ámbito político, de mostrarse, de dar a conocer sus planes, de saber cuáles eran las ideas que traerían oxígeno para el Gobierno, ya que precisamente el agotamiento de César Villanueva definió su convocatoria. Y se puede decir que tras el poco entusiasmo de los votos y el no querer abrirse frentes seguramente, las dudas quedarán todavía por algunos días más. Ha dicho el ministro, por ejemplo, que no presentó proyectos de ley de reformas para “no generar algún grado de confusión” y que no quería dar la impresión de que buscaba condicionar la confianza a la aprobación de ciertas medidas. El Congreso (con una mayoría fujimorista más enredada cada vez que trata de ponerse de acuerdo) lo recibió fríamente y Del Solar parece haber quedado satisfecho.

Es cierto que no es el debut del Gobierno y quizás por eso se habló tanto de continuidad en el discurso, pero sí lo es del Primer Ministro, y lo que debe quedar claro es que tiempo no tiene, porque al frío respaldo de la gente a su designación se suma la caída de la popularidad del Presidente, la parálisis en Las Bambas y coincidentemente la no menos significativa caída de la confianza del consumidor, es decir, la confianza de los peruanos en su economía familiar, que ha pasado al terreno del pesimismo (índice GfK), todos ellos elementos que marcan el contexto en el que el ministro Del Solar debe empezar a desarrollar un papel protagónico.