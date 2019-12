En el mundo actual cada vez más se reclama un actuar ético y transparente de la clase política, pero también de los empresarios, medios de comunicación y la sociedad civil, en general; y el sector Pesquero no puede ni debe estar ajeno a esta exigencia.





Por ello, en el sector, existen una serie de medidas de transparencia, donde la tecnología ha jugado un rol fundamental. Por ejemplo, gracias al Global Fishing Watch —donde el Perú ha sido el segundo país en poner a disposición pública la data y ubicación de su flota pesquera—, cualquier ciudadano puede acceder en tiempo real a información sobre zonas de pesca y actividad de embarcaciones, entre otros.





Asimismo, en lo que respecta a la relación entre sector público y privado, se ha conformado una mesa técnica donde participan el Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional de Industrias y otras entidades. Este es un espacio con una agenda pública, donde el tratamiento de los temas es técnico y transparente, y las reuniones se realizan en sedes institucionales de los ministerios.





Finalmente, en la SNP estamos comprometidos con la transparencia y la ética más allá del discurso. Por ello, no solo contamos con un Comité de Ética y Compliance, sino que tenemos un oficial de cumplimiento, un renovado código de ética y buenas prácticas; y estamos implementando una línea ética, la cual servirá para que cualquier ciudadano pueda realizar denuncias vinculadas al sector.





Actuar conforme a ley no es suficiente en el mundo de hoy. Se nos exige que nuestras conductas no sean socialmente reprochables. Por tanto, no solo hay que serlo, sino también parecerlo.