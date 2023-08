No es un secreto que el rechazo al Congreso crece con el correr de los días. La incapacidad de los parlamentarios para resolver la crisis por la que atraviesa el país y las señales de corrupción con casos emblemáticos como el de los “Niños” y “mochasueldos” han desacreditado al Legislativo. Sin embargo, más allá de la rapacidad de algunos también se cuestiona la negligencia y desaprensión de otros, quienes ya abandonaron su responsabilidad de representantes de los peruanos. Para muestra un botón: el 54% de congresistas faltó a su semana de representación, según un informe de El Comercio. En total fueron 74 legisladores que pidieron licencia para evitar cumplir la tarea para la que los eligieron. Creo que esto es premeditadamente provocativo. Es como decir “yo hago lo que quiero, no me interesa la gente”.

Y encima el presidente de este poder del Estado es el foco de atención por sus investigaciones, el presunto aprovechamiento del cargo para aprobar una ley que lo beneficia y porque una empresa que se considera estafada le reclama por daños y perjuicios. El problema es que los silencios, pretextos y reparos de Alejandro Soto son un síntoma de su falta de voluntad para esclarecer las denuncias. Hace poco dijo que brindará una conferencia para responder todas las imputaciones el ¡28 de agosto!

Una autoridad de esa jerarquía no puede evadirse de la responsabilidad de dar cara a la opinión pública. El tema de la transparencia y honestidad es fundamental en la edificación de un mejor país.

Los congresistas están en otra. Nunca sintonizan con la mayoría de peruanos. Actuando así no solo crece el rechazo al Congreso sino que también ponen en peligro el sistema. Esto puede ser el caldo de cultivo para que aparezcan extremistas que tiren al abismo la democracia.