En la tarde de ayer el presidente Martín Vizcarra ha señalado que de momento tenemos 117 personas contagiadas con coronavirus en el país, de las cuales tres están con respiración artificial, diez con oxígeno estable y 114 en sus respectivos domicilios sin mayores complicaciones. De momento el sistema de salud está atendiendo a los afectados sin dificultades, y de ahí la importancia de acatar el aislamiento social que se exige con tanto énfasis.

Si la gente hace lo que le da la gana, sale a la calle sin justificación alguna burlando los controles militares y policiales, no reporta los síntomas de posible coronavirus que pueda sentir y cree que la pandemia es una broma o motivo de chacota, la cifra de afectados podría dispararse y en ese momento sí estaríamos ante un grave problema, pues como bien recalcó ayer el mandatario, no habría capacidad para atender a todos los que necesiten ventilación artificial u oxígeno.

Como lo he señalado en este mismo espacio desde que comenzó la pandemia, somos un país pobre con un sistema de salud precario que no podría atender en simultáneo a cientos de personas que necesiten hospitalización. No habría equipos. No han podido hacerlo Italia ni España, y por eso el número de fallecidos que vienen reportando a pesar de ser del “primer mundo”. Los peruanos debemos de prevenir la expansión de la enfermedad a través del aislamiento.

Ayer se ha visto menos transeúntes en las calles, pero falta un mayor compromiso de la gente, que debe de entender que es por su propio bien, que si las cifras se disparan la cosa podría ponerse muy crítica. No es posible que el militar o el policía tenga que estar explicando a los ciudadanos la importancia de que se queden en sus casas. Hace tiempo todos deberían de estar al tanto de la crisis en que nos encontramos.

Los médicos, enfermeras, militares y policías están haciendo una gran labor en los hospitales y en las calles. Están en la primera línea. No les compliquemos las cosas. No nos compliquemos nosotros exponiéndonos junto a nuestras familias. El presidente Vizcarra ha dicho que en 15 días, si la población guarda el aislamiento social exigido, la cosas podría irnos mucho mejor. Hay esperanza de salir airosos de esta pandemia, pero se necesita del compromiso de todos.