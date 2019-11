Evo, el que quiso ser eterno

Evo Morales no ha renunciado a su cargo de presidente de Bolivia por un golpe de Estado de la derecha o del Imperio, ni porque es indígena ni cocalero. Tampoco se ha ido por ser de izquierda o por trabajar "por su pueblo". Ha tenido que irse simplemente porque trató de robarse una elección a través de un descarado fraude que la gente en las calles no aceptó y que las Fuerzas Armadas no estuvieron dispuestas a respaldar. Así son las cosas en el hermano país del Altiplano.

El fin de semana último la Organización de Estados Americanos (OEA) se puso los pantalones y afirmó que las elecciones en las que Morales había salido ganador en primera vuelta eran un fraude. Es decir, este señor había resultado un tremendo ladrón de la voluntad popular en una elección en la que, además, un referéndum vinculante convocado por él mismo en el 2016 le dijo que no debía postular a una tercera reelección. Igual hizo lo que le dio la gana y se lanzó de candidato.

Muchos intentan comparar la situación de Bolivia con la de Chile, y afirman que así como se fue Morales del Palacio Quemado, Sebastián Piñera debería dejar La Moneda ante los reclamos callejeros y el hartazgo popular. La gran diferencia es que en el primero de los casos hubo un fraude electoral de por medio para dar pie a un cuarto mandato. Acá no importa si hablamos de derecha o de izquierda. Hablamos del robo de una elección presidencial. Y eso es gravísimo.

Ahora el expresidente Morales se ha quedado tan solo en el mundo que apenas lo respaldan los "demócratas" López Obrador, Lula, Maduro y Ollanta Humala, los tres últimos con cuentas que aclarar ante la justicia por presunta corrupción. Una vergüenza para un personaje que fue elegido limpiamente, pero que una vez en el poder recurrió a todo tipo de artimañas –incluyendo el fraude– para quedarse eternamente, tal como suelen hacer los tiranos y tiranuelos de estos tiempos.

Se espera que la transición en Bolivia se haga dentro de lo establecido por la Constitución, sin violencia ni excesos contra Morales y quienes fueron parte de su gobierno. Tan inaceptable como el fraude electoral es el accionar de turbas como la que atacó la casa del expresidente en Cochabamba. El vecino país afronta un momento delicado por culpa de un personaje que se creyó eterno en el poder. Se debe apelar a la legalidad para empezar una nueva y mejor etapa.