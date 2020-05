El escritor español Miguel de Unamuno decía: “Qué horrible vivir en la expectativa, imaginando cada día lo que puede ocurrir al siguiente y lo que puede no ocurrir”. Esa frase calza perfecta hoy para todo el mundo. Vivimos en la incertidumbre de lo que pueda suceder mañana. ¿Bajaremos la cifra de contagios y muertos en los próximos días? ¿Se encontrará una vacuna contra el coronavirus? ¿Cuándo se termine la cuarentena y salgamos de casa nos infectaremos? Estas son las preguntas más frecuentes.

Por supuesto, la cantidad de cosas espantosas que se pueden decir sobre estas interrogantes son interminables. El problema es que casi todo es falso y negativo. Si no me creen entren a las redes sociales. Por eso muchas veces se espera con inquietud (y entusiasmo también) las declaraciones oficiales del presidente Martín Vizcarra. Como me dijo un amigo, aunque sepas que no te dice toda la verdad y no te da todas las soluciones, después de oírlo uno se puede sentir un poco mejor.

Más allá de esta percepción sobre el jefe de Estado, quien tiene una aprobación mayoritaria, según las últimas encuestas, lo más importante es lo que haga el Gobierno para contener el virus. Hay iniciativas buenas y malas, pero lo peor es que haya marchas y contramarchas. Martín Vizcarra y su equipo han mostrado una decisión inicial sobre determinados temas para luego ceder frente a los razonables cuestionamientos. Al final, no les queda otra opción que retroceder.