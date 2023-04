En nuestra historia republicana más reciente, se han evidenciado intentos de mitigar la labor informativa de la prensa y de la profesión periodística; estas ideas desfasadas han tenido motivaciones controlistas desde el mismo poder político.

Algunas facciones desde el Poder Legislativo han olvidado con frecuencia que la libertad de expresión e información, constituyen uno de los principales pilares que sustentan la vida toda democracia y la propia institucionalidad.

En el Congreso existen tres iniciativas que pretenden soslayar el ejercicio libre de información y expresión: la primera de ellas busca imponer que sólo pueden ejercer la labor periodística aquellas personas que estén tituladas y colegiadas (Renovación Popular), esta iniciativa no solo es inconstitucional sino contraviene directamente el libre ejercicio del periodismo definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC 5-85).

La segunda propone agravar las penas a los delitos de difamación y calumnia por la utilización indebida de medios de comunicación, redes sociales o sitios web con el objetivo de imponer carcelería efectiva (Bloque Magisterial). Más allá de carecer de todo sustento técnico, se pretende agravar delitos con un claro motivo de persecución punitiva, lo que transgrede el espíritu de lo establecido por la propia Corte Interamericana de DD.HH.

La tercera iniciativa, busca imponer cuotas de 30% o 40% de contenidos de origen nacional en medios de difusión local, cuyo incumplimiento podría llevar hasta la suspensión de las licencias de transmisión o la intervención de los mismos. Lo cierto es que se trata de una propuesta intervencionista y claramente con ánimo controlista, sin mencionar las incidencias constitucionales.

Cobra sentido recordar lo sostenido por el magistrado Hugo Black de la Corte Suprema de EE.UU. (el Estado contra The New York Times y The Washington Post - 1971): “los padres fundadores han dado a la prensa libre la protección que debe tener para desempeñar su función esencial en la democracia, la prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”.