Además de la crisis sanitaria, social y económica causada por la epidemia de coronavirus hay una situación que atañe directamente a los medios de comunicación: el incremento de las noticias falsas o fake news. No pasa un día sin que las redes sociales sean un hervidero de estas noticias malintencionadas que imitan hasta el mínimo los comunicados del Estado para confundir a la ciudadanía.

Un claro ejemplo se dio en El Rímac, donde cientos de personas hicieron largas colas por el rumor de que la comuna entregaría víveres a personas necesitadas. Peor aún fue lo ocurrido en Huancavelica donde cientos tomaron las calles porque trascendió que un centro de salud, de mínima capacidad operativa, iba a ser destinado para el tratamiento de personas con COVID-19. Esta protesta ocasionó que una mujer casi pierda la vida debido a que los protestantes no dejaban pasar a una ambulancia.

El gobierno pierde tiempo que no tiene aclarando estas informaciones falsas que pueden ocasionar tragedias. No compartan información que no puedan verificar con fuentes oficiales. Quienes emiten fake news solo quieren desestabilizarnos. En ese sentido, confíen en los medios de comunicación, en todos. Nosotros estamos trabajando para entregar información precisa y confiable sobre la pandemia y todos los hechos que ocurren en el país y el mundo.