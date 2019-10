falta de empleo y oposición estéril

La semana pasada, el sector Construcción Civil celebró un aniversario más en Arequipa y su secretario general, Andrés Saya, de nuevo repitió el mismo discurso que maneja desde que se está en el cargo: "Seis mil obreros en la región no tienen empleo de los 10 mil que hay en la jurisdicción". ¿Exagera el dirigente en la cifra? No, pero parece que le quedó chico el número o no conoce la realidad de su gremio y solo citó esa frase para salir del apuro.

Sabe Saya que el rubro construcción en Arequipa enfrenta un letargo como nunca antes visto en los últimos años, y eso responde a que autoridades municipales y de la región no ponen en marcha proyectos de envergadura para dar oportunidad de trabajo, donde un controvertido gobernador sigue en su luna de miel post electoral, sin que se ajuste el cinturón para imponer un estilo de gobierno que hoy en día se desconoce, y de ahí que el sentir de la opinión pública sea que vamos sin rumbo ni un objetivo claro.

Mientras Saya demanda (bastante gracioso) mayores proyectos, él por intereses políticos y de figurar en el escenario local es el principal opositor a inversiones que podrían generar al menos 5 mil puestos de trabajo, de los cuales fácilmente una parte de su gente ocuparía. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jessica Rodríguez, advirtió la inminente pérdida de esos puestos de trabajo si persiste la intransigencia de radicales que piensan más en sus aspiraciones políticas, antes que en el verdadero desarrollo de Arequipa.