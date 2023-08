Si algo nos queda a los peruanos de amor propio, deberíamos estar tomando nota de qué agrupaciones políticas son las que han llenado de impresentables el actual Congreso, que en lugar de cumplir sus funciones constitucionales de legislar, fiscalizar y representar en un país con tantas carencias especialmente luego de la brutal pandemia que nos cayó encima, no hace más que dar vergüenza al estar plagado de “mochasueldos”, niños”, tránsfugas, lobistas de la corrupción y hasta investigados por terrorismo.

Empecemos por Alianza para el Progreso (APP), cantera de donde ha salido el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, también un violador que ya está tras las rejas y una manga de “mochasueldos” que han tratado de salvarse de la suspensión a través de leguleyadas. De Acción Popular no hay mucho que decir. Allí están “Los niños” que por unos puestos de trabajo para los amigos y el manejo del Ministerio de Producción, aceptaron sostener al inepto y corrupto de Pedro Castillo.

Entre la gente que fue elegida por Perú Libre, aunque luego hayan saltado de barco, hay elementos de terror como Guillermo Bermejo, procesado por terrorismo -al igual que “Puka” Bellido- y ahora metido en una red de corrupción en obras de reconstrucción. También vemos a Pasión Dávila, el del puñete por la espalda a un colega; a Betssy Chávez, presa por golpista; María Agüero, la que quiere imponer una revolución comunista en el Perú desde sus casas en California, y todos los profesores jalados en evaluaciones docentes.

De los fujimoristas no olvidemos que nos “regalaron” en este Congreso a los hermanos Cordero Joy Tan, una acusado de mochar el sueldo de sus trabajadores y el otro de maltrato a su expareja, mientras que desde Podemos Perú nos cayó Enrique Wong, suspendido por apoyar a Castillo a cambio de nombramientos de sus amigos en el Estado, y desde Renovación Popular vimos llegar a Héctor Valer, efímero premier castillista, acusado de maltratar a su esposa y a quien hace poco vimos dando de gritos en una clínica.

Esta gente no llegó sola al Congreso, llegó porque previamente, como vemos, fue acogida por agrupaciones políticas que no pueden ponerse de costado ni venir a decirnos que con ellos no es. En verdad los partidos, si así se les puede llamar, son los grandes responsables de que tengamos un Poder Legislativo que tiene a muchos de sus miembros que si no tienen un gran prontuario, están como para alimentar libretos de programas cómicos o a la creatividad de los que se dedican a hacer memes. No los olvidemos.