La pandemia del Covid-19 ha confirmado que muchos países en el mundo, entre ellos, el Perú, no han estado preparados para afrontarla. En general, los países subdesarrollados, en vías de desarrollo o simplemente en desarrollo -como fueron mentadas en las sucesivas décadas finales del siglo XX, las naciones pobres o del denominado Tercer Mundo-, jamás lucieron por contar con políticas de Estado para la administración de crisis, es decir, conducta y actitud nacional para afrontar de manera ordenada y orgánica, los momentos difíciles, en la idea de mitigarlos. En el Egipto antiguo, el faraón escuchó a José que interpretó sus sueños sobre las vacas flacas y las espigas marchitas, y rápidamente como todo un estadista y con prospectiva, dispuso guardar en los graneros lo más posible de semillas y granos para los tiempos de la escasez (Génesis, 41, 25-32); y en el Perú precolombino, los incas mandaron edificar los tambos, que fueron verdaderas reservas de alimentos para los viajeros -los tucuyricuy (funcionarios enviados a distintas partes del Tahuantinsuyo) o los chasquis (mensajeros a pie)-, pero también para las épocas de caídas de huaicos y heladas. Ninguneando al pasado, América Latina y el Caribe, es la región más golpeada por la pandemia, superando a EE.UU. y a Canadá, en número de muertos -cerca de 150 mil- y ya ha pasado los 3,5 millones de contagiados. Completamente ajenos a las políticas de Estado para coyunturas gravísimas como la que vivimos, las acciones reactivas, siempre gobernadas por los apuros y la inmediatez, no deberían repetirse. Sin llorar sobre leche derramada, en nuestro país, por ejemplo, es momento de incorporar a fondo las reputadas prácticas de previsión ante escenarios de crisis A, B y C, y la acción ejecutiva por resultados, de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el sector privado, exentos del dramático, mayoritario, incapaz y bicentenario quehacer del aparato burocrático del Estado.