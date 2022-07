Del ingenio del trágicamente fallecido expresidente Alan García salió a la luz pública la frase “reelección conyugal”. Buscaba con ella graficar el poder desmesurado que había alcanzado la entonces primera dama Nadine Heredia en los albores del gobierno de Ollanta Humala y sus deseos soterrados de ser candidata en 2016.

Desde los primeros años del régimen nacionalista, era un secreto a voces el poder omnímodo de Heredia que se reflejó un día en la voz del ministro de Defensa, Pablo Cateriano, al reconocer sobre una adquisición para las Fuerzas Armadas que tenía la “luz verde” no del mandatario ni del premier, sino de la cónyuge del jefe de Estado.

El delito de usurpación de funciones es grave y, sin duda, podría añadirle algunos años a la “canasta de compras” que ese maridaje adquirió con tesón desde la campaña de 2011, pero lo que se observa ahora es muchísimo peor. Una telaraña se expande sin límites con nuevos protagonistas tejiendo la red de corrupción estatal más desfachatada de la historia de la República. Emergen, desde una ciénaga negra, densa y desfondada los empresarios, los amigos, los sobrinos, la esposa y ahora hasta la cuñada, Yenifer Paredes Navarro, a reclamar su bolsa de billetes del botín.

Es como si una familia etíope, hambrienta por la pobreza sempiterna que golpea a su nación, se lanzara con voracidad sobre una mesa repleta de manjares. Así han salido estos ruines y patéticos personajes a demostrarnos que entendieron que el que el jefe de familia haya ganado las elecciones significaba que la familia ganó su derecho a romper su famélica historia asaltando al Estado en cada ocasión propicia para ello.

La desesperación por el dinero es la marca distintiva de esta Familia Delincuencial. Que la fiscal Marita Barreto entienda que la Fiscalía no puede actuar con lentitud y prestarse a la comparsa de una banda disfrazada de Gobierno. Se necesitan actuaciones rápidas y que las fugas no se repitan. Las hermanas Paredes Navarro deben estar en la cárcel ¡ya! para que estos desalmados entiendan que Palacio no es su chacra y que no se pueden burlar del Perú.