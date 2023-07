No importa si son 50 años o 53, la pandemia no le permitió celebrar en la fecha exacta, pero Eva Ayllón quiso en 2023 hacerlo a lo grande, no se podía pasar por alto un acontecimiento en el que había que reafirmar su vigencia, cinco décadas de carrera y el lugar que ocupa dentro del folclore costeño y afroperuano. San Marcos acogió el festejo que tuvo como marco imprescindible su repertorio, y además, otros talentos de la música que querían ser parte de la fiesta. Eva, la del nombre de la abuela que le hizo olvidar que era María Angélica, sin falsa modestia puede presumir de una carrera forjada a punche, valentía, mucho trabajo, y por qué no armar un espectáculo que resuma una vida dedicada a lo suyo. Pues lo hizo, y en medio del desfile de canciones, aplausos y sentimientos, pasaban por sus recuerdos, esos momentos que significan sus inicios artísticos con ropa prestada, sus interminables recorridos por peñas los fines de semana y los consejos de las maestras que le recordaban siempre que hay que guardar pan para mayo. Mientras Eva desgranaba un repertorio que el público ya hizo suyo, también llegaban del pasado sus primeros discos, los éxitos escritos para ella, los festivales de la canción, los amores y desamores; todo junto como letra de un vals. Celebrar los logros no es un derroche de egocentrismo, como muchos quieren ver, es mostrar y resaltar que cuando se quiere, y se enfrenta una carrera con pasión, se pueden lograr esos sueños que no merecen quedarse a medias. Para Ayllón, el paso a paso, el no ponerse límites y hasta sacrificar la vida personal por los escenarios, fueron los caminos que tuvo que recorrer para que en 2023 celebre más de medio siglo de trayectoria y que se haya convertido en un referente de nuestra música. “Siempre tuve claro que si buscaba forjarme un nombre en el ambiente artístico, debía, además de ofrecer un estilo y repertorio propio, había que ser disciplinada y llevar mi propuesta de la mejor manera por respeto al público”, dice la ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical, cuando le preguntan cómo ha manejado una carrera que la ha llevado por el mundo entero. ¿Pero se ha puesto límites la intérprete? Eva sigue pensando en nuevos discos, en más recitales y en proyectos televisivos, eso la aleja del retiro, palabra que no está en su vocabulario, y que advierte siempre, que nadie se atreva a mencionárselo.