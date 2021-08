Incuestionable líder de la izquierda latinoamericana y máximo caudillo de la historia contemporánea de Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz o simplemente Fidel Castro, hubiera cumplido ayer, 13 de agosto, 95 años de edad. El hombre que junto a Ernesto “Che” Guevara y a Camilo Cienfuegos, asaltó La Habana en la madrugada del 1° de enero de 1959 y que hizo huir al dictador Fulgencio Batista, instalando en su país la dictadura de un régimen marxista, fue el responsable de que el pueblo cubano quedara postergado en la evolución de la sociedad internacional contemporánea. La revolución que lideró Fidel Castro solo durará el tiempo que él vivió y los años en agonía que estamos viendo, dados los cambios inexorables en el mundo a los que difícilmente podrán resistirse las autoridades cubanas en el momento actual. Quise conocerlo en 2014, pero el frustrado viaje a La Habana que debimos emprender los miembros de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) para celebrar la 52° conferencia de esta prestigiosa institución panamericana –el gobierno de Cuba la canceló porque no fue de su agrado parte de la temática que sería abordada en la isla–, acabó con ese deseo. Así, aunque silenciosamente he llegado a platicar con otros hombre de Estado de las Américas como Rodrigo Borja de Ecuador, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y Carlos Meza de Bolivia, sin duda un saludo, aunque sea fugaz con Fidel Castro, hubiera sido extraordinariamente interesante porque sería mezquino desconocer su enorme vuelo en la política internacional americana que alborotó por casi medio siglo. No, por supuesto, porque hubiera querido escuchar el febril éxito que Fidel erradamente creyó lograr para su país, sino para consultarle cómo se sentía en ese año sin haber conseguido nada para su pueblo. Pero Fidel Castro debe ser respetado pues aunque estuvo totalmente equivocado, nunca claudicó en sus convicciones. En uno de sus últimos artículos, “El Cumpleaños”, fluyó la pluma de un hombre longevo que por primera vez en el momento senil de su vida, hablaba de habla de la paz. Castro ha tenido adictos y admiradores a los que seguiré consultando cuál ha sido su legado que hasta ahora no veo.