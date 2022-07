El 29 de julio se inició el desfile militar sin presencia de público, respetando, según comunicado, el protocolo sanitario. Sin embargo, desde el día anterior surgió la controversia. Uno de los comandos de Chavín de Huántar manifestó que no los habían invitado a desfilar. En un comunicado posterior, el gobierno señaló que desfilaría la compañía histórica. Lo cierto fue que se prohibió a los comandos y al GEIN el ingreso al Cuartel General del Ejército, lo que motivo que los oficiales en retiro participantes de esa operación y los veteranos de la pacificación, se organizaran para desfilar en los exteriores del Cuartel General del Ejército, respaldados por una multitud de ciudadanos que avivaba dicha iniciativa. Fueron a la puerta principal del complejo militar en una movilización netamente pacífica reclamando sus derechos como héroes vivientes del Perú. En ningún momento se realizaron disturbios, ni ataques. No olvidemos que son héroes vivientes que ofrecieron su sangre y su vida en defensa del honor nacional en contra terroristas del MRTA y de SL. La pregunta cae por su propio peso: ¿cuál fue el motivo por el cual no se dejó desfilar a los comandos? Represalia por lo del 24 de abril, temor que falten el respeto al presidente.

No debemos olvidar que los comandos y los del GEIN fueron educados en escuelas militares donde el honor y respeto a la Nación son valores que se inculcan desde que ingresan. Ningún miembro de las FF.AA. o la Policía iba a insultar al mandatario. Cómo se ve que el gobierno no conoce a sus soldados que son educados dentro de la disciplina. Qué se puede esperar de un régimen que ataca a los medios de prensa, insulta, se victimiza y trata de dividir a la población con la famosa letanía de ricos y pobres. A los héroes se les respeta. Por lo tanto, se trató de unas fiestas sombrías, en que los gestos hablaron y las palabras enmudecieron.